КНДР провела испытания баллистической ракеты над Японским морем

КНДР запустила неопознанный боевой снаряд в восточном направлении, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». Агентство отмечает, что выстрел произведен накануне начала ключевых ежегодных совместных учений Южной Кореи и США. Ранее КНДР осудила их, назвав репетицией войны.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произведен около 06:00 (00:00 мск) из района Вонсана. Баллистическая ракета, характеристики которой еще определяются Южной Кореей и США, пролетела более 700 км над Японским морем.

Испытания баллистической ракеты КНДР стали 11-ми по счету в этом году. В прошлый раз Пхеньян проводил их 6 августа, когда была выпущена ракета средней или малой дальности.

Северокорейские испытания также осудила Япония, передав протест по дипломатическим каналам. По данным главы японского Минобороны Синдзиро Коидзуми, снаряд преодолел около 690 км при максимальной высоте полета около 90 км и упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Эрнест Филипповский