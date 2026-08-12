В США запретят менять пол детям по госпрограмме медпомощи
Американская государственная программа Medicaid больше не будет оплачивать операции по смене пола и гормональные препараты для несовершеннолетних, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и процедурам, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юному организму»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.
Согласно заявлению Центров по оказанию медицинских услуг Medicare и Medicaid (CMS), запрет распространяется на препараты, блокирующие половое созревание, гормональные препараты и хирургические операции. Постановление вступит в силу 13 октября.
Как сообщает The Hill со ссылкой на исследование 2024 года, опубликованное в журнале JAMA Network, менее 1% подростков-трансгендеров («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) сделали какую-либо операцию, связанную с изменением пола в США. При этом чаще всего к подобным операциям прибегают юноши с нарушением гормонального фона в период полового созревания.
Президент США Дональд Трамп в марте 2026 года в соцсети Truth Social анонсировал «закон о спасении Америки», который не будет допускать «увечащих операций по смене пола» для детей без письменного согласия родителей. Данный законопроект также исключает участие «мужчин в женском спорте». Ранее, в феврале 2025 года, Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий лишение федерального финансирования учебных заведений, допускающих участие биологических мужчин в женских видах спорта.
21 января 2025 года президент США подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского. Администрация Дональда Трампа также намерена сократить или приостановить выделение федеральных средств на здравоохранение и транспорт для нескольких штатов, возглавляемых демократами, что может коснуться программ защиты прав трансгендерных людей.