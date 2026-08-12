В США запретят менять пол детям по госпрограмме медпомощи

Американская государственная программа Medicaid больше не будет оплачивать операции по смене пола и гормональные препараты для несовершеннолетних, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и процедурам, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юному организму»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Согласно заявлению Центров по оказанию медицинских услуг Medicare и Medicaid (CMS), запрет распространяется на препараты, блокирующие половое созревание, гормональные препараты и хирургические операции. Постановление вступит в силу 13 октября.

Как сообщает The Hill со ссылкой на исследование 2024 года, опубликованное в журнале JAMA Network, менее 1% подростков-трансгендеров («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) сделали какую-либо операцию, связанную с изменением пола в США. При этом чаще всего к подобным операциям прибегают юноши с нарушением гормонального фона в период полового созревания.