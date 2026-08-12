На Wildberries снижаются объемы размещения рекламы

В Wildberries заметно снизилась рекламная активность после атак БПЛА на склады маркетплейса, рассказали “Ъ” три собеседника в крупных рекламных агентствах. Так, в Digital Budget видят снижение бюджетов на прямое баннерное продвижение на 63% в июле по отношению к предыдущему месяцу.

Собеседник “Ъ” в одной из крупнейших рекламных групп говорит, что в ряде категорий рекламодатели за тот же период либо полностью заморозили рекламные бюджеты на платформе, либо существенно сократили инвестиции на фоне ограниченного доступа к ассортименту площадки. По его словам, речь идет о категориях FMCG, «фарма», «бытовая техника» и «электроника».

В Wildberries заявили “Ъ”, что «некоторое изменение объемов использования инструментов рекламы и продвижения объяснимо», однако его масштабы сильно преувеличены: «В текущих условиях продавцы пересматривают свои экономические модели, чтобы оценить последствия для своего бизнеса». В компании добавили, что в качестве меры поддержки селлеров ранее провели два этапа начислений промобонусов для оплаты продвижения товаров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это не про движение».