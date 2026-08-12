Прокуратура ЮАР обвинила в связи с Россией организаторов побега через Лимпопо

Прокуратура ЮАР обвинила лидера движения белых националистов Bittereinders Франсуа ван дер Мерве и блогера, разыскиваемого за попытку государственного переворота, Кеми Себа в организации побега из республики. По версии следствия, организация побега связана с Россией, сообщает Bloomberg.

Как следует из документов суда, уроженец Франции Кеми Себа (настоящее имя — Стеллио Жиль Робер Капо Чичи) и Франсуа ван дер Мерве были задержаны 13 апреля в Претории. Задержание произошло при попытке нелегального пересечения границы с Зимбабве через реку Лимпопо. При задержании полиция изъяла более 300 тыс. рандов ($18,4 тыс.).

Следователи подозревают, что средства для переправки Себы в Зимбабве были предположительно получены от российской стороны. По данным южноафриканской прокуратуры, из Зимбабве блогер планировал вылететь в Европу. Власти также заявили, что Себа проходил обучение у специалистов из РФ.

В Бенине блогеру предъявлены обвинения в отмывании денег, терроризме и поддержке попытки госпереворота. Защита Себы отрицает обвинения.