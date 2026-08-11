В Краснодарском крае перекрыли дорогу между Новороссийском и Геленджиком

Составлено ИИ-Ассистентъ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 8 декабря 2025 года объявил угрозу воздушной атаки БПЛА в городе, рекомендовав жителям соблюдать меры предосторожности и оставаться дома при включении сигнала «Внимание всем». В тот же день на территории Новороссийска и Геленджика включили системы оповещения из-за атаки беспилотников, о чём главы муниципальных образований сообщили в своих Telegram-каналах. В аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

25 ноября 2025 года Андрей Кравченко также сообщал о пострадавших жилых домах в Новороссийске в результате атаки беспилотников. 30 ноября 2025 года Росавиация ввела дополнительные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Геленджика и Краснодара, после того как мэр Новороссийска Андрей Кравченко и глава Геленджика Алексей Богодистов предупредили об угрозе атаки БПЛА.

В феврале 2026 года аэропорт Геленджика приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА, как и аэропорт Краснодара. 16 февраля 2026 года в Геленджике также была объявлена опасность атаки беспилотников, а в аэропорту Геленджика были введены ограничения на полёты.