Правительство России перенесло срок введения экспортной пошлины на алмазы

Правительство России перенесло срок введения экспортной пошлины в размере 8% на экспорт алмазов с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027-го. Это следует из постановления правительства.

Пошлина будет распространяться на экспорт необработанных и частично обработанных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазов специальных размеров от 10,8 карата.

В России ранее действовала экспортная пошлина на алмазы в размере 6,5%, которая была отменена 1 сентября 2016 года по договоренности со Всемирной торговой организацией. Кроме того, на алмазы распространялась плавающая экспортная пошлина в размере 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар. Она действовала с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го.