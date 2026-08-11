В московском регионе за три часа выпало до 15% месячной нормы осадков

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», оценил выпавшие за трехчасовой период в московском регионе осадки в 15% от месячной нормы. Интенсивность дождей, по его словам, в 40 раз превысила климатическую норму, написал синоптик в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва»

В Волоколамске и на станции Подмосковная за этот период зарегистрировали до 12 мм осадков. В Наро-Фоминске выпало 10 мм, в Красногорске и Можайске — по 8 мм, в Ново-Иерусалиме и Толстопальцево — по 7 мм; местами ветер усиливался до 17 м/с, уточнил синоптик.

За час в Москве на одной из метеостанций выпал 1 мм осадков, в Строгино — 3 мм, в Тушино — 7 мм, следует из его данных. В Тверской области на метеостанции Торопец, по его данным, зарегистрировали наиболее сильные ливни в Центральной России: 27 мм, или чуть больше трети месячного объема осадков.