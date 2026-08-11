Кассовые сборы в США во второй раз с пандемии достигли $4 млрд

В США зафиксировали самые крупные кассовые сборы за летний сезон с начала пандемии COVID-19 — $4 млрд, сообщает Variety. По данным издания, таких показателей удалось достичь благодаря выходу в прокат «Одессеи», нового «Человека-паука» и других блокбастеров.

Фильм Marvel от Sony «Человек-паук: Новый день» собрал больше всего в прокате — $655 млн в США и $1,67 млрд по всему миру. Картина Кристофера Нолана «Одиссея» от Universal собрала $460 млн в Северной Америке и $1,1 млрд по всему миру после четырех выходных проката. Сиквел Pixar от Disney «История игрушек 5» собрал в американском прокате $470 млн.

Среди других кассовых хитов Variety отмечает фильм ужасов «Закулисье» от студии A24, собравший $197 млн в Северной Америке и $395 млн по всему миру. Триллер Focus Features «Наваждение» собрал в США $263 млн и $488 млн по миру. Комедийный сиквел Disney «Дьявол носит Prada 2» заработал в американском прокате $220 млн и $690 млн в мировом.

Кинопрокатчики прогнозируют, что к концу года кассовые сборы в США могут превысить $10 млрд, пишет Variety. Летний сезон завершат научно-фантастический детектив Warner Bros. «На краю Оук-стрит» с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором в главных ролях и триллер от Sony «Астрал: Из потустороннего мира».