Умер бывший глава Toyota Хироши Окуда

Бывший председатель правления Toyota Motor Corp Хироши Окуда умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщило японское агентство Kyodo News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ANW / ELD / JDP / File Photo / Reuters Фото: ANW / ELD / JDP / File Photo / Reuters

Хироши Окуда был президентом Toyota с 1995 по 2006 год. Он стал первым руководителем Toyota за пределами семьи-основателей бренда Тойода почти за три десятилетия.

По данным Reuters, он руководил компанией в период низкого экспорта. Бизнеcмен создавал производственные базы за рубежом по стратегии, которая привела к росту продаж как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Кроме того, господин Окуда продвигал разработку бензиново-электрического автомобиля Prius. Модель вывели на рынок в 1997 году, что сделало Toyota первой компанией, которая усовершенствовала серийное производство гибридных автомобилей.