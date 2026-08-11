Lamborghini врезался в дом в Екатеринбурге
Водитель Lamborghini Huracan Tecnica врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Пострадал один пешеход. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Свердловской области.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Авария произошла по адресу: улица Отрадная, 1. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сказали в Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД выясняют детали ДТП.
По информации Ura.ru и Telegram-канала Baza, за рулем был сын основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина Давид. Пострадали два человека, пишет Baza. Один из них — ветеран СВО, который проходит в Екатеринбурге лечение. Оба мужчины в момент аварии сидели на крыльце дома.