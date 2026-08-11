Рубио поблагодарил Россию за освобождение Гилмана

Госсекретарь США Марко Рубио выразил благодарность России за освобождение бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, приговоренного в РФ и находившегося в заключении более четырех лет. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам господина Рубио, освобождение стало возможным благодаря сотрудничеству между российской стороной и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Он отметил, что Гилман сможет пройти необходимое лечение в Соединенных Штатах и воссоединиться с семьей.

Россия освободила Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям после того, как президент Владимир Путин одобрил его помилование, заявил Дональд Трамп. Американца задержали в Воронеже в 2022 году, ему назначили срок за нападения на сотрудника полиции, ФСИН и следователя.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон воспринимает данный шаг как позитивный, однако продолжит добиваться освобождения всех остальных американцев, которых считает неправомерно задержанными за рубежом. В частности, Марко Рубио призвал к возвращению в США Стивена Хаббарда — гражданина, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.