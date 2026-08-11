Суд решил кадровый вопрос

Ветеран СВО Гасан Исрапилов, участвовавший в масштабной мошеннической схеме с выплатами фиктивным работникам ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» («ТЭК СПб») при заключении контрактов с Минобороны России, получил пять с половиной лет колонии. Ранее также был осужден один из организаторов преступления — бывший кадровик Роман Баруздин. Вместе с сообщниками он незаконно трудоустраивал действующих военнослужащих на предприятие, а те получали свой процент от единовременной выплаты в 400 тыс. рублей. Общий ущерб от таких действий составил почти 70 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свою вину Гасан Исрапилов признал и ранее заключил досудебное соглашение

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Свою вину Гасан Исрапилов признал и ранее заключил досудебное соглашение

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», 7 августа Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга по обвинению в 29 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанного с фиктивным трудоустройством в «ТЭК СПб» военнослужащих в целях получения ими причитающихся выплат при заключении работниками организации контрактов с Министерством обороны РФ, приговорил ветерана специальной военной операции Гасана Исрапилова к пяти с половиной годам в колонии общего режима, несмотря на то, что гособвинение запрашивало для него девять лет. Свою вину он признал и ранее заключил досудебное соглашение.

Исрапилов, согласно материалам дела, был одним из тех, кто подыскивал военных для трудоустройства на предприятие. В 2017 году по приговору Ленинградского окружного военного суда он получил 17 лет в ИК строгого режима за убийство полицейских.

24 февраля 2016 года после внезапного конфликта с сотрудниками правопорядка Исрапилов ударил ножом 39-летнего майора Павла Морозова, который погиб на месте, еще один полицейский скончался в больнице, третий получил травмы средней тяжести. Потерпевшие прибыли в Петербург из Республики Коми на сессию в Университет МВД. Находясь в местах лишения свободы, Исрапилов подписал контракт с Вооруженными силами РФ, после чего отправился на СВО.

Как выяснил «Ъ Северо-Запад», 12 мая все тот же Василеостровский райсуд назначил три года в ИК общего режима одному из организаторов данной схемы — некогда ведущему специалисту отдела социально-трудовых отношений департамента «ТЭК СПб» по работе с персоналом Роману Баруздину. Он был признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Схема, действовавшая в 2023–2024 годах, была отлаженной: единовременные выплаты в 400–405 тыс. рублей полагались сотрудникам ГУП, заключившим контракты с Минобороны с последующей отправкой на СВО во исполнение поручения президента России от 14 февраля 2023 года о доукомплектовании войск личным составом.

Протоколом совещания комитета по энергетике Смольного от 31 мая того же года ресурсоснабжающим предприятиям, включая ГУП «ТЭК СПб», предписывалось внести изменения в коллективные договоры и предусмотреть денежную выплату на период прохождения работниками военной службы. В марте этого Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование 143 уголовных дел о хищении средств «ТЭК СПб», в которых фигурирует 181 лицо. Общий ущерб превысил 69 млн рублей.

Организаторы, согласно материалам дела, фиктивно оформляли военных на должности подсобных рабочих, после чего те писали заявления о приостановке трудового договора в связи с поступлением на службу в ВС РФ — и получали положенные в таких случаях подъемные. Часть денег они отдавали организаторам. Так, источники «Ъ Северо-Запад» в «ТЭК СПб» подтвердили, что выплаты им перечислялись сразу же — буквально одним днем после оформления, но заключать подобные трудовые договоры они не могли, поскольку были на тот момент действующими военнослужащими.

«Липовые» документы на якобы новых сотрудников в отдел кадров передавал сам Баруздин. Он же согласовывал даты явки и выступал связующим звеном между организаторами и кадровиками, говорится в обвинительном заключении.

Роман Баруздин также заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, в рамках которого признал вину и дал показания на подельников, в том числе на экс-начальника отдела кадрового администрирования «ТЭК СПб» Наталью Ковалеву. Другими фигурантами, большинство из которых к настоящему времени уже осуждено, являются Жанна Романова, Данила Полевода, Семен Снопов и Михаил Шевчук. Последние двое — военнослужащие. Их дела (как и изначально дело Исрапилова) слушались в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде. «Ъ Северо-Запад» направил запрос в «ТЭК СПб» с просьбой прокомментировать обстоятельства уголовного дела.

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» Гасан Исрапилов пояснил, что не знал, что совершает преступление, так как те, кто предложил ему заняться этой деятельностью, с его слов, заверили, что в ней нет никакого криминала. Суд учел, что подсудимый имеет награды за участие в боевых действиях, а также ранение в голову.

Андрей Кучеров, Александра Тен