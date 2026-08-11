США сняли обвинения в коррупции с индийского миллиардера Гаутама Адани

10 августа суд восточного округа Нью-Йорка закрыл дело о коррупции в отношении индийского миллиардера Гаутама Адани.

В ноябре 2024 года Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявили обвинения в коррупции Адани в рамках американского Закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act). Власти заявляли, что Адани, состояние которого на тот момент оценивалось в $70 млрд, и его партнеры привлекли от инвесторов около $750 млн, в том числе $175 млн от американских, введя их в заблуждение относительно существующей в компании эффективной практики противодействия коррупции. Однако, как заявляют американские регуляторы, эти же лица участвовали в коррупционной схеме в Индии, чтобы получить правительственные контракты на проекты в сфере солнечной энергетики. Сообщается, что сумма взяток и откатов в Индии составила $250 млн.

Рассмотрев дело, судья Николас Гарауфис снял обвинения с Гаутама Адани и его партнеров. Он также подверг критике действия поддерживавшего обвинения заместителя генерального прокурора Трента Маккоттера. По словам судьи, прокурор «игнорировал профессиональные мнения многих должностных лиц из различных федеральных ведомств и заменил их своим собственным, исключительным суждением».

Гаутам Адани, состояние которого сейчас оценивается уже в $84,5 млрд, приветствовал решение американского суда, заявив, что испытывает «глубокое уважением к судебному процессу», и добавил, что его вера в «верховенство права осталась непоколебимой».

Подробнее о том, как Гаутам Адани вошел в тройку самых богатых людей планеты,— в материале “Ъ” «Успеть за $60 млрд».

Евгений Хвостик