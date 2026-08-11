От провокации до инсинуации

В Общественной палате РФ 11 августа прошел обучающий семинар по наблюдению за выборами для представителей партий, участвующих в парламентской кампании. Обучение проходило по обновленным методикам общественного наблюдения, разработанным совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Теперь в них больше внимания уделено практической отработке навыков взаимодействия наблюдателей с участниками избирательного процесса, расширен раздел о возможных провокациях и конфликтах, а также учтены риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков во время семинара

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков во время семинара

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Общественная палата сформировала очень серьезную платформу, где действуют единые стандарты наблюдения, отметил сенатор и член генсовета «Единой России» Сергей Перминов, подчеркнув важность общих подходов к этой процедуре. По его словам, это один из тех контуров, которые обеспечивают легитимность процесса и результата, а также мгновенную реакцию, если в ходе голосования выявляются какие-то нарушения.

Программа обучения рассчитана в первую очередь на общественных наблюдателей, но она подойдет и тем, кто будет представлять партии и конкретных кандидатов, заверил собравшихся политолог Владимир Шаповалов.

Политическая конкуренция — это естественный процесс, но национальные интересы должны быть поставлены во главу угла, объяснил он. «Мы находимся в состоянии масштабного противостояния с коллективным Западом, и мы понимаем, насколько сложными будут эти выборы»,— предупредил эксперт.

Основные цели злоумышленников, как следует из программы,— влияние на волеизъявление граждан через фальсификацию выборов, дискредитация результата и внедрение в умы избирателей недоверия к итогам голосования, а также разжигание конфликтов и использование их в целях информационной войны. Из этого напрямую вытекает, что наблюдатели должны такие конфликты гасить.

Главное — не попасться на провокацию, объяснили партийцам, ведь наблюдатель — это не провокатор, а помощник избирательной системы. В качестве потенциального источника конфликта участникам семинара предложили рассматривать попытки повторного голосования или голосования за других лиц, вброс в ящик для голосования бумаг неустановленного образца либо порчу избирательных бюллетеней. Подача наблюдателем большого количества жалоб или непрерывные замечания (придирки) с его стороны к участковой комиссии, постоянное перемещение по участку и конфликты с другими наблюдателями также являются признаками возможной провокации.

Во всех нештатных ситуациях наблюдателям рекомендовано первым делом зафиксировать происходящее и сообщить об этом в штаб общественного наблюдения, а потом уже действовать на основе полученных инструкций.

Большой раздел посвящен правилам эффективного взаимодействия с другими участниками избирательного процесса: наблюдателям даже предлагаются готовые формулировки, способствующие диалогу. Например, можно уточнить, какое решение предлагает оппонент, а вот спешить, повышать голос или демонстрировать скепсис по отношению к оппоненту, напротив, не следует.

Задача обучающей программы — дать наблюдателям максимально понятный алгоритм действий и удобные прикладные инструкции, а также обеспечить надежные каналы коммуникации, объяснил исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. Кроме того, пообещал он, для них подготовят простую памятку о том, как определить фейки, изготовленные при помощи нейросетей.

Сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов сообщил “Ъ”, что считает пройденную программу очень полезной: по итогам семинара партия скорректирует обучение собственных наблюдателей, набор которых уже идет. По его словам, «Зеленые» делают ставку на активистов-экологов, которые готовы выйти на участки по месту жительства.

Анастасия Корня