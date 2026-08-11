Банк России сообщил о росте спроса на наличные в июле

Спрос на наличные в июле увеличился сильнее, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Объем наличных денег в обращении вырос на 0,7 трлн руб. В июне этот показатель составлял 0,5 трлн руб. Это следует из материалов Банка России.

Регулятор отметил, что, несмотря на отток наличных из банков, ликвидности у банковского сектора достаточно. «В середине месяца конкуренция за средства увеличилась, и стоимость однодневных займов на денежном рынке стала значительно выше ключевой ставки,— отмечает ЦБ РФ. — Обычно такая ситуация происходит в условиях нехватки ликвидности в банковском секторе. Однако в этот раз ликвидности было достаточно».

Банк России прогнозирует, что к концу года структурный дефицит ликвидности в банковской системе будет в диапазоне 2,4-3,6 трлн руб. Сейчас он составляет 2,3 трлн руб. По данным регулятора на 11 августа, банки были должны ЦБ 6,5 трлн руб.