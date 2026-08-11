Кобахидзе: Грузия не восстановит дипотношения с РФ из-за признания Абхазии и Осетии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не намерен восстанавливать дипломатические отношения с Россией, пока Москва сохраняет признание независимости Абхазии и Южной Осетии. По словам главы правительства, дипломатические связи не могут быть возобновлены при наличии этого признания.

Кобахидзе подчеркнул, что одним из приоритетов внешней политики Грузии остается мирное урегулирование конфликта с Россией. Он выразил надежду, что в будущем это станет возможным благодаря политическим изменениям. Вместе с тем Грузия продолжает не признавать суверенитет и территориальную целостность этих регионов и не учитывает заявления их представителей.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны по инициативе Тбилиси 2 сентября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на это, с 2009 года в столицах обеих государств работают специальные секции интересов при посольствах Швейцарии, поддерживающие дипломатическое и техническое присутствие.

В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли о готовности нормализовать отношения с Грузией по мере готовности её властей. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что отношения должны развиваться прагматично на базе взаимной выгоды и учёта интересов обеих сторон.