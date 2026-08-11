Президент Узбекистана призвал усилить контроль за нефтегазовым рынком

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил установить контроль за нефтегазовым рынком, чтобы не допустить необоснованного ограничения поставок, создания искусственного дефицита и завышения цен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Крупнейшей газодобывающей компании республики «Узбекнефтегаз» поставлена задача увеличить объем производства сжиженного газа с 520 тыс. т до 606 тыс. т к концу года. Предприятие также намерено в августе ввести в эксплуатацию 27 скважин.

«За счет работ на месторождениях «Янги Култак», «Ниёз», «Коратау», «Марварид» и «Тегирмон» будет создана возможность дополнительной добычи 887 тысяч кубометров природного газа», — сообщает администрация президента.

Ответственным лицам также даны указания по ежедневному анализу потребностей внутреннего рынка, выявлению рисков в сфере поставок и своевременному принятию мер. В частности, контроль планируют установить за всеми процессами --от бурения скважин до их подключения к системе и последующей работы электроснабжения.