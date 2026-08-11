В Сербии отрицают планы по введению виз для россиян

Сербия не рассматривает введение виз для россиян, сообщил Sputnik министр страны по евроинтеграции Неманья Старович. При этом страна намерена выполнить все технические требования, чтобы вступить в зону Шенгенского соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu / AFP Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu / AFP

«Вступление в зону Шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии, и мы будем приверженно работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовыми присоединиться (к Шенгену.— “Ъ”) до вступления в ЕС... Введение виз для граждан РФ не рассматривается»,— сказал господин Старович.

Сегодня в интервью радио и телевидению Сербии господин Старович заявил, что страна планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Правительство Сербии уже сформировало оперативную группу под руководством МВД, чтобы выполнить все необходимые условия присоединения к Шенгену.