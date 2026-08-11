В Сербии отрицают планы по введению виз для россиян
Сербия не рассматривает введение виз для россиян, сообщил Sputnik министр страны по евроинтеграции Неманья Старович. При этом страна намерена выполнить все технические требования, чтобы вступить в зону Шенгенского соглашения.
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«Вступление в зону Шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии, и мы будем приверженно работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовыми присоединиться (к Шенгену.— “Ъ”) до вступления в ЕС... Введение виз для граждан РФ не рассматривается»,— сказал господин Старович.
Сегодня в интервью радио и телевидению Сербии господин Старович заявил, что страна планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Правительство Сербии уже сформировало оперативную группу под руководством МВД, чтобы выполнить все необходимые условия присоединения к Шенгену.
Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович ранее заявлял, что Сербия планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Он отмечал, что это является следующим важным шагом, поскольку полноценное членство в Евросоюзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия.
Вступление в Шенген потребует от Сербии согласования визовой политики с требованиями Евросоюза, что подразумевает, в том числе, отмену безвизового режима с Россией. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Белград не намерен вводить визы для россиян, но условия членства могут потребовать пересмотра этой позиции. Посол Сербии в РФ Момчило Бабич в сентябре 2025 года сообщал, что визы для россиян не будут введены до 2027 года.
Пример Черногории показывает, что отмена безвизового режима для граждан России может быть условием для вступления в Евросоюз: Черногория отменила безвизовый режим с 1 ноября 2026 года для граждан РФ, чтобы получить возможность вступить в Евросоюз уже в 2028 году.