У осужденного за мошенничество нашли 24 объекта культурной ценности

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу 2 млн руб. Алексея Афанасьева. Его признали виновным в мошенничестве за хищение более 70 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

Как установили следователи, обвиняемый подружился с двумя потерпевшими, которым представлялся сотрудником спецслужб и высокопоставленным чиновником. С 2021 по 2023 год он склонял одного из потерпевших подписать договор об инвестициях и обещал устроить его на должность советника в золотодобывающей компании. В результате Афанасьев получил более 50 млн руб., в том числе в иностранной валюте.

Второго потерпевшего злоумышленник уверял, что у него есть связи в крупной госкорпорации. В декабре 2024 года Афанасьев убедил заплатить ему 20 млн руб. для выкупа культурных ценностей. Полученные деньги фигурант присвоил себе.

Во время обыска у Алексея Афанасьева нашли и изъяли 11 млн руб., а также 24 археологических предмета украшений и бытовой утвари. Экспертиза показала, что находки относятся к эпохам раннего железного века и первых веков нашей эры. Их нашли в ареале сарматских и меотских древностей южнорусских степей, Крыма и Кавказа. Все находки обратили в доход государства и передали на хранение в музей.

Никита Черненко