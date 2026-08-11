Площадь пожара в ДК «Выборгский» в Петербурге увеличилась до 400 кв. метров

Площадь пожара на крыше Выборгского дворца культуры в Санк-Петербурге увеличилась до 400 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС России.

По данным МЧС, сообщения о возгорании поступили в ведомство сегодня около 16:00 мск. Пожар начался в пяти-шестиэтажном здании на улице Комиссара Смирнова в Выборгском районе. Спустя полтора часа его ранг был повышен до третьего уровня.

Информации о пострадавших нет. Огонь тушат 75 спасателей с помощью 20 единиц техники.