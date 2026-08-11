«Вот уж действительно ушла эпоха»

Башар Асад приговорен на родине к смертной казни. Статьи тяжкие, в их числе — преступления против человечности. В настоящее время бывший президент Сирии находится в российской столице. 9 августа Россия и новые власти в Дамаске договорились о дальнейшей судьбе отечественных военных баз в этой стране. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что теперь Сирия официально не является союзником Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Четвертый уголовный суд в Дамаске на заседании 11 августа заочно приговорил Башара Асада к смертной казни. Экс-президент Сирии признан виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности, умышленных убийствах, пытках и незаконном лишении свободы в ходе гражданской войны, которая продолжалась 13 лет и 9 месяцев.

К слову, вопрос о ее окончании является, по меньшей мере, спорным.

И вот опять как-то все совпало. Буквально за два дня до этого исторического судебного решения Россия и новые власти Сирии после 18 месяцев очень сложных переговоров решили судьбу военных баз Хмеймим и Тартус. Отныне они станут учебными центрами — российские инструкторы будут тренировать сирийских военных, а боевая техника и вспомогательные подразделения перебазируются в Ливию. Аэропорт в Хмеймиме и причал № 4 в порту Тартуса передаются под управление сирийских властей.

Однако Москва сможет использовать эти объекты как перевалочный пункт для военного транзита в Африку. Иными словами: военных баз в классическом смысле Россия лишилась. С высокой долей вероятности судьба Асада также все это время негласно обсуждалась, и стороны в итоге договорились. Теперь изгнанник, получается, жизнью обязан российскому президенту. Нынче он из страны невыездной. Но, похоже, что этот вопрос уже вторичный.

Главное, что Российская Федерация в Сирии вроде как остается, но уже явно не в том статусе, что раньше.

Теперь эту ближневосточную страну нельзя назвать не то что стратегическим, но и в принципе союзником. Вот уж действительно ушла эпоха. Да еще какая. Сначала СССР, затем и Россия поддерживала династию Асадов 54 года. Общий объем средств, вложенных за это время в дружественный режим, очень трудно посчитать. Речь может идти о десятках и даже сотнях миллиардов долларов, учитывая военную и гуманитарную помощь.

Впрочем, как было сказано выше, Россия из Сирии окончательно не уходит. Вместо военного доминирования будет военное партнерство, которое может со временем перерасти в нечто большее. Особенно если учитывать региональную нестабильность. Но насколько это нужно Москве? Сложно сказать. При том, что есть очень много желающих играть в тех краях первую скрипку. Среди таковых — Турция во главе с ее амбициозным лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.

Дмитрий Дризе