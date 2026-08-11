Кандидаты и поклонники

Избирательная комиссия Челябинской области представила сведения о движении средств в избирательных фондах кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, а также региональных отделениях политических партий, допущенных к участию в выборах в Госдуму. В общей сложности реготделения политических партий привлекли в свои фонды более 67 млн руб., кандидаты-одномандатники — чуть более 50 млн руб. Безоговорочное лидерство по величине привлеченных средств — у регионального отделения и кандидатов от «Единой России». А вот по величине уже израсходованных средств среди партий в лидерах «Новые люди».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала сведения о поступлении и расходовании средств кандидатами в депутаты Государственной думы и региональными отделениями политических партий, участвующих в выборах. Общая сумма пожертвований составила около 118 млн руб., из которых на счета реготделений поступило почти 68 млн руб., а на счета кандидатов по одномандатным округам — чуть более 50 млн руб. Основными донорами кампаний выступили некоммерческие организации, связанные с политическими партиями, а также региональные строительные, логистические и энергетические компании. При этом в пожертвованиях есть и доля взносов от частных лиц. Кроме того, часть средств была возвращена жертвователям из-за нарушения лимитов на одно пожертвование, следует из отчета избиркома.

Наибольшие поступления на избирательный счет регионального отделения партии зафиксированы у «Единой России». В общей сложности южноуральским «единороссам» пожертвовали 55 млн руб.

Самые крупные жертвователи — две НКО: по 11 млн руб. пожертвовали «Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» (по данным СПАРК, гендиректором организации является Вероника Цагараева, а учредителями — экс-депутат Госдумы Валерий Язев, признанный в 2020 году банкротом, челябинский предприниматель Сергей Саматов, ныне покойные экс-депутат Госдумы Георгий Лазарев и социолог, экс-замруководителя исполкома ЕР Юлия Крижанская) и Национальный фонд поддержки сотрудничества и развития, среди учредителей которого, по данным СПРАРК, числятся в том числе Андрей Юрьевич Воробьев (имя, фамилия и отчество совпадают с ФИО нынешнего губернатора московской области) и Франц Адамович Клинцевич (ФИО полностью совпадает с данными экс-депутата Госдумы и одного из основателей «Единой России»). Еще два миллиона коллегам из Челябинска пожертвовали в Свердловском фонде поддержки регио­нального сотрудничества и развития (в учредителях в том числе все те же Валерий Язев и Юлия Крижанская, а также Носов Сергей Константинович, чье ФИО совпадает с данными действующего губернатора Магаданской области, а в прошлом мэра Нижнего Тагила).

При этом челябинской отделение «Единой России» пока не потратило из средств избирательного фонда ни копейки.

На втором месте по величине пожертвований — челябинское отделение партии «Новые люди». У них всего один жертвователь — почти 8 млн руб. внесло на счет АНО «Центр стратегического развития „Новый мир“», гендиректором которого числится бывший руководитель реготделения партии в Ярославле Эдуард Коробейников.

Потратили «Новые люди» больше всех других партий — почти 7,75 млн руб.

Третьими по величине взносов идет «Справедливая Россия» — на их счет поступило в общей сложности 4,76 млн руб. Правда, в публикации облизбиркома нет данных по жертвователям. Все полученные средства, по данным облизбиркома, уже потрачены.

Наконец, челябинское отделение КПРФ смогло собрать на свой избирательный счет около 283,5 тыс. руб. (данных о жертвователях не приведено). Все эти деньги уже потрачены.

Данных по реготделению ЛДПР и других политических партий, допущенных к участию в выборах в Госдуму, облизбирком не опубликовал.

Среди кандидатов-одномандатников лидером по сумме пожертвований стал представитель «Единой России» Евгений Илле, выдвинутый партией по Челябинскому округу №188. На его счету аккумулировано 18 млн руб., 16 млн из которых пожертвовало ООО «СК „Интерпол“», которое, по данным СПАРК и ФНС, с мая нынешнего года находится в стадии ликвидации, а в бухгалтерском балансе компании, также опубликованном в СПАРК, почти весь пассив составляют долгосрочные заемные средства (256,5 млн руб.). При этом с избирательного счета господина Илле не было потрачено ни копейки, а 8 млн руб. ему пришлось вернуть «Интерполу» из-за превышения лимита предельного размера пожертвования.

Второй по величине сборов — еще один «единоросс» Владимир Дремов, идущий от партии по Магнитогорскому избирательному округу №191 и собравший 16 млн руб. Основными спонсорами господина Дремова выступили компании, связанные с Магнитогорским металлургическим комбинатов. По 8 млн руб. перечислили ООО «Энергопарк» и ООО «МЭК». Потрачено из избирательного фонда Владимира Дремова чуть более 6 млн руб.

Более 5 млн руб. собрал в свой фонд еще один кандидат от «Единой России» Антон Ковалев, выдвинутый по Златоустовскому избирательному округу №192, всю сумму пожертвовало ООО «Феррум-С», гендиректором и совладельцем которой, по данным СПАРК, числится Иван Ковалев, отец кандидата. Почти 2 млн руб. из выделенных средств уже потрачены.

4,35 млн руб. собрал в свою поддержку конкурент Евгения Илле по Челябинскому округу, лидер регио­нального отделения «Новых людей» Максим Гулин. Всю сумму ему на избирательный счет перечислила зарегистрированная в подмосковных Мытищах АНО «КПЦ „Развитие“», руководителем которого числится начальник отделения факультета «Капитаны» Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Верещака. 3,58 млн руб. из пожертвования уже потрачено господином Гулиным на печатную агитацию.

Представитель «Единой России» Алексей Денисенко, выдвинутый по Металлургическому избирательному округу №189, собрал в свою поддержку около 3,5 млн руб. за счет взносов от ООО «Тюмень-Обувь» и ООО «Обувь Кургана». Обе компании принадлежат Екатерине Денисенко, сестре кандидата. Потрачено из собранных средств чуть менее 780 тыс. руб.

Кандидат-самовыдвиженец по Магнитогорскому округу, действующий депутат Госдумы Станислав Наумов собрал 1,64 млн руб., став единственным кандидатом с высокой долей участия физлиц: 13 граждан перечислили в его фонд 675 тыс. руб. Впрочем, 316 тыс. руб. из пожертвований господину Наумову пришлось вернуть. Чуть более 1,3 млн руб. уже израсходовано, в том числе на сбор подписей.

В своих соцсетях господин Наумов объявил о продаже своего личного автомобиля Mercedes GLK Coupe 2018 года выпуска, пообещав обзавестись взамен «Ладой», аналогичной той, на которой его возят по служебным поводам в Государственной думе. Разницу в стоимости господин Наумов пообещал потратить на собственную избирательную кампанию.

По данным сайта Auto.ru, автомобиль, близкий по характеристикам к авто господина Наумова, продается по цене в пределах 3,5 млн руб. Новая «Лада Аура» в комплектации «Статус» у дилеров марки можно приобрести примерно за 2,4–2,5 млн руб.

Дмитрий Моргулес