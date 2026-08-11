Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца года

Составлено ИИ-Ассистентъ

World Curling впервые отстранила российских и белорусских атлетов от участия в турнирах под своей эгидой в марте 2022 года после начала спецоперации на территории Украины. В январе 2025 года Всемирная федерация керлинга продлевала запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25, мотивируя это опасениями за честность проведения спортивных мероприятий.

Совет World Curling в январе 2026 года допустил российских спортсменов к участию в международных юниорских соревнованиях с национальным флагом и гимном. Это произошло после рекомендации Международного олимпийского комитета от декабря 2025 года разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных турнирах без ограничений.