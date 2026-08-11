Новак поручил информировать покупателей на АЗС о классе топлива

Заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации с топливом, передает пресс-служба правительства.

5 августа правительство России разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов К2, К3 и К4 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4»). До этого в Россию можно было ввозить бензин класса К5 с меньшим содержанием вредных веществ. На совещании отметили, что мера временная и нужна для «насыщения внутреннего рынка необходимыми объемами топлива и сохранения его устойчивости».

Во встрече участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, главы регионов, отраслевых компаний. Господин Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Он также поручил мониторить изменения цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов потребителям.

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Александр Новак объяснял перебои в поставках ударами вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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