Spotify промаркирует ИИ-исполнителей и исключит из автоматических рекомендаций

Крупнейшая в мире музыкальная стриминговая платформа Spotify объявила о предстоящей с сентября обязательной маркировке ИИ-певцов и исключении их из рекомендаций по умолчанию. Сервис запустил инициативу Artist Identity and Trust для борьбы с мошенничеством, дипфейками и засильем ИИ в музыкальной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Spotify введет знак AI Persona (ИИ-персона) для профилей исполнителей и плейлистов. Так платформа надеется отделить ИИ-исполнителей от реальных музыкантов, которые могут лишиться слушателей из-за искусственных конкурентов.

Сервис позволит исполнителям самостоятельно указывать, создан ли их образ с использованием ИИ. Также компания задействует модераторов и аналитические ИИ-инструменты для выявления фейков.

The Guardian напоминает о спорах вокруг происхождения Velvet Sundown — рок-группы в стиле 1970-х. У нее 117 тыс. ежемесячных слушателей, в соцсетях проекта в какой-то момент появилось признание о том, что она не состоит из реальных артистов. Тем не менее до сих пор в ее профайле в Spotify нет маркировки. В январе этого года аналогичные споры возникли вокруг исполнительницы в жанре соул Сиенны Роуз. Она вошла в список 50 самых популярных исполнителей Spotify, у нее более полумиллиона ежемесячных слушателей, при этом в ее профайле нет подтверждения, что это живой исполнитель. Кроме того, она ни разу не выступила с концертом и не выпустила ни одного клипа.

Андрей Келекеев