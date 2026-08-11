Reuters: Россия освободила американского морпеха Роберта Гилмана

Россия освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана, чтобы он мог пройти лечение в Соединенных Штатах, пишет Reuters. Гилман находился в заключении в России с 2022 года. Источники Reuters сообщали, что вопрос об освобождении бывшего морпеха госсекретарь США Марко Рубио поднимал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман в суде (август 2025 года)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Роберт Гилман в суде (август 2025 года)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Роберт Гилман — уроженец Польши и гражданин США. В 2022 году его арестовали в Воронеже по обвинению в пьяном нападении на полицейского. Американец получил 4,5 года колонии. Под стражей Гилман нарушал порядок и поднимал руки на сотрудников УФСИН, однажды напал на следователя. Из-за этого в отношении него было возбуждено еще восемь уголовных дел.

О деле Роберта Гилмана «Ъ» писал в материале «Американец не на того напал».