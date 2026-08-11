Чем известен новый президент Венгрии Андраш Бака

Парламент Венгрии в ходе тайного голосования избрал Андраша Баку новым президентом Венгерской Республики. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андраш Бака

Фото: Attila Kisbenedek / AFP Андраш Бака

Фото: Attila Kisbenedek / AFP

Андраш Балинт Бака родился 11 декабря 1952 года в Будапеште. В 1978 году окончил юридический факультет Университета имени Лоранда Этвёша в столице Венгрии.

После окончания учебы работал в Институте правовых исследований Венгерской академии наук. В 1988–1990 годах руководил профсоюзом работников науки и инноваций, а в 1989–1990 годах — Конфедерацией профсоюзов профессионалов. В 1990–1991 годах был членом Национального собрания Венгрии от консервативной партии «Венгерский демократический форум».

С 1991 по 2008 год был судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. За это время он дважды избирался на должность заместителя председателя судебной секции.

В 2009 году венгерский парламент избрал Баку председателем Верховного суда Венгрии. С 2012 года его полномочия были досрочно прекращены в рамках судебной реформы, инициированной правительством Виктора Орбана. Бака публично критиковал реформу, в частности снижение возраста обязательного выхода судей на пенсию с 70 до 62 лет, называя это «судебной чисткой». Он подал иск в ЕСПЧ, который в 2016 году постановил, что власти Венгрии нарушили его права, и обязал их выплатить истцу около €100 тыс. Власти с этим решением не согласились.

С 2012 по 2020 год возглавлял судебную коллегию Курии Венгрии — органа, созданного после упразднения прежнего Верховного суда. Продолжал заниматься юридической практикой и научной деятельностью.

В августе 2026 года фракция правящей партии «Тиса» выдвинула кандидатуру Баки на пост президента Венгрии.