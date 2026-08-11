Жилье не уходит в люди

Девелоперы не могут распродать квартиры в новостройках. Лоты пустуют по 3-4 года. При том что приемлемый срок для рынка — вдвое меньше, говорится в исследовании bnMap.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Компания проанализировала почти два десятка городов-миллионников. Выяснилось, что проще всего найти покупателей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. А хуже всего ситуация в Екатеринбурге, Красноярске, Омске и Самаре. В Москве срок реализации приблизился к 2,5 годам. Увеличение длительности экспозиции подтверждают и данные ЦИАН. Из 66 млн кв. м нового жилья, которые выставлены на платформе, реализованы только чуть больше четверти.

Застройщики вынуждены отказываться от строительства новых проектов, сконцентрировавшись на продаже уже возведенных пустующих объектов, говорит генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик:

«Те метры, которые продаются сегодня, закладывались 2-5 лет назад, когда был совсем другой ключ, льготная ипотека, и девелоперы работали на опережение, выпуская все больше и больше проектов в продажу. Но сегодня ситуация действительно такая, что существует огромный процент нераспроданности. Есть статистика, что у некоторых девелоперских компаний в момент сдачи дома она достигает до 40%.

Сегодня мы видим снижение спроса на реализацию и на проектирование новых девелоперских проектов. Соответственно, сегодня застройщики сосредоточены на том, чтобы сдать вовремя те объекты, которые уже есть в стройке, а также найти новые каналы коммуникаций, чтобы максимально продать то, что сегодня у них имеется».

В последние годы застройщики вывели на рынок почти в полтора раза больше объектов, чем мог покрыть реальный спрос, отмечают эксперты.

Теперь же они столкнулись с ситуацией, когда инструментов для стимулирования продаж почти не осталось. Не помогает даже снижение цен, говорит директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий:

«Один из застройщиков сказал, что они даже попробовали это сделать, уменьшили стоимость объектов на 20%, но тем не менее всплеска продаж не произошло. Что же в этой ситуации будет делать застройщик? Понятно, что им все равно нужно реализовывать объем. Это будет происходить точечно, исходя из готовности проектов, из специальных акций, из рассрочек, которые застройщики согласовывают с банками ровно для того, чтобы в итоге, конечно, наполнять эскроу-счета. Но массового понижения цен не будет.

Возникает опасная ситуация: если все пойдет по такому пути, не за горами банкротство тех участников рынка, которые занимаются строительством.

Что касается планирования объектов с маленькими площадями, то думаю, конечно, этого не будет. А причина заключается в том, что Минстрой изменил условия строительства новых проектов — появилось насыщение каждого проекта определенным количеством машиномест.

Соответственно, по этой статистике невыгодно застройщику делать большое количество однокомнатных квартир, так как доля машиномест повышается на каждую квартиру, что приведет к удорожанию строительства. И, собственно, многие застройщики сейчас приостановили свои проекты, которые собирались вводить, чтобы пересмотреть квартирографию и изменить проект в целом. А это в итоге ложится на плечи потребителей из-за увеличения стоимости 1 кв. м».

Новое строительство в городах-миллионниках за первое полугодие уже сократилось на 45% год к году. Эксперты предупреждают, что это может загнать рынок в другую крайность — через несколько лет сложится нехватка нового жилья, что вызовет очередной рост цен.

Светлана Белова