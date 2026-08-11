Житель Белгородской области погиб при ударе беспилотника

Беспилотник вооруженных сил Украины ударил по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородской области. Погиб мужчина, сообщил оперштаб региона.

В Шебекино при взрыве дрона была повреждена кровля частного дома и автомобиль. В селе Новая Таволжанка из-за удара БПЛА сгорел частный дом. Последствия атак также зафиксированы в населенных пунктах Крапивное, Доброе, Борисовка и Беленькое.

10 августа при ударах беспилотников в Белгородской области погибли два человека, еще четверо пострадали.