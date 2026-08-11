Олег Безсмельницын возглавил МВД Луганской народной республики
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу генерал-майора полиции Олега Безсмельницына как нового министра внутренних дел по Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в «Максе».
Олег Безсмельницын
Фото: Официальный Интернет-сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея
Алексей Кампф, ранее руководивший МВД ЛНР, назначен министром внутренних дел Республики Адыгея. Господин Безсмельницын служит в органах внутренних дел более 25 лет. До назначения в ЛНР основная часть его работы была связана с Краснодарским краем, а с 2021 года он возглавлял МВД Адыгеи.
Олег Безсмельницын, назначенный министром внутренних дел по Луганской Народной Республике, до этого занимал должность министра внутренних дел Адыгеи с декабря 2021 года. Вся его профессиональная деятельность до этого назначения была связана с Краснодарским краем, где он начинал госавтоинспектором и позднее возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В марте 2026 года глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что в министерстве внутренних дел наблюдается значительная текучка кадров: с 2020 года из структур МВД ушли 350 тысяч человек, и личный состав обновился почти наполовину. Только в 2025 году на аттестованные должности было принято 58 тысяч человек, тогда как уволилось 80 тысяч. Наиболее критическая ситуация с некомплектом кадров отмечается в районном звене территориальных органов МВД России.
В апреле 2022 года Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве с министерствами внутренних дел Донецкой и Луганской народных республик. Документы предусматривают взаимодействие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка и защите прав граждан, а также создание базы для материально-технического обеспечения ведомств и развития информационных систем.