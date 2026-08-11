Олег Безсмельницын возглавил МВД Луганской народной республики

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Олег Безсмельницын, назначенный министром внутренних дел по Луганской Народной Республике, до этого занимал должность министра внутренних дел Адыгеи с декабря 2021 года. Вся его профессиональная деятельность до этого назначения была связана с Краснодарским краем, где он начинал госавтоинспектором и позднее возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В марте 2026 года глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что в министерстве внутренних дел наблюдается значительная текучка кадров: с 2020 года из структур МВД ушли 350 тысяч человек, и личный состав обновился почти наполовину. Только в 2025 году на аттестованные должности было принято 58 тысяч человек, тогда как уволилось 80 тысяч. Наиболее критическая ситуация с некомплектом кадров отмечается в районном звене территориальных органов МВД России.

В апреле 2022 года Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве с министерствами внутренних дел Донецкой и Луганской народных республик. Документы предусматривают взаимодействие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка и защите прав граждан, а также создание базы для материально-технического обеспечения ведомств и развития информационных систем.