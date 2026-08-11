Нацбанк Грузии оштрафовал принадлежащий шейху Terabank почти на $2 тыс.

Национальный банк Грузии оштрафовал коммерческий Terabank на 5 тыс. лари ($1,9 тыс.), сообщил регулятор. Основным владельцем финансовой организации является шейх и министр толерантности ОАЭ Нахаян Мубарак Аль-Нахаян.

Претензии к коммерческому банку возникли из-за того, что организация не контролировала деловые отношения в отношении одного из клиентов, а также не изучала происхождение средств, транзакций, имущества и деятельности. Terabank обязан был соблюдать эти положения в рамках грузинского закона «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма». Нацбанк не раскрывает личность плательщика.

Terabank в нынешнем виде был образован в Грузии в результате объединения с грузинско-арабским Kor Bank. Forbes отмечал, что главные направления TeraBank — микрокредитование и займы МСП.