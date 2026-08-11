Власти РФ отметили улучшение ситуации с поставками топлива по северному завозу

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием глав регионов, представителей ведомств и отраслевых компаний. В Минвостокразвития отметили улучшение ситуации с поставками нефтепродуктов по программе северного завоза, сообщила пресс-служба правительства.

Северный завоз — это программа обеспечения жителей труднодоступных территорий необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. К таким территориям относятся Крайний Север, Дальний Восток, Сибирь и другие. После обострения топливного кризиса в России Александр Новак поручил уделять особое внимание поставкам по северному завозу.

Участники совещания также обсудили поставки топлива сельскохозяйственным производителям и ситуацию в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Александр Новак поручил продолжать следить за ценами на топливо и работать над бесперебойными поставками нефтепродуктов потребителям.

Подробнее о ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».