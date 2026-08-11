Трое в ложе, не считая ректора

Константин Богомолов и Дмитрий Певцов не подтвердили свои кандидатуры. В разговоре с “Ъ FM” они назвали новости об их возможном назначении «инфошумом» и «слухами».

11 августа источники ТАСС сообщали, что ГИТИС выбирает нового ректора из трех вариантов. По их информации, помимо руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова и артиста Дмитрия Певцова, рассматривается кандидатура худрука Театра на Малой Ордынке Эдуарда Боякова. В начале августа Григорий Заславский, который руководил ГИТИСом с 2016-го, покинул должность. Его заявление об уходе принял Минкульт.

Исполнять обязанности ректора на время назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, а позже — проректора по общим вопросам и управлению Марину Кирюшкину. И именно кто-то из действующих сотрудников возглавит ГИТИС, считает театральный критик Глеб Ситковский:

«Я скептически отношусь к таким вариантам. В последнее время, какая бы вакансия ни открывалась, обязательно называют Певцова, Боякова и Богомолова — это какой-то такой джентльменский набор. В кандидатуре Богомолова усомнился Борис Любимов. И одновременно стало известно, что и. о. ректора назначена Ольга Ермакова. Я так понимаю, она просто хозяйственница, администратор. Может быть, ее кандидатура и будет выбрана.

Сейчас это больше похоже на какое-то гадание. Или же будет назначен какой-то совсем неожиданный человек.

Сейчас главное, что нужно на должности ректора, — какие-то хозяйственные навыки, потому что ГИТИС уходит на большой ремонт, и нужно будет на какое-то время переселить преподавателей и студентов».

Актер Дмитрий Певцов совмещает театр с работой в Госдуме, однако скоро он ее покинет. К предстоящему голосованию в сентябре 2026-го он не вошел в предвыборные списки ни одной из партий. Константина Богомолова ранее назначали и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Вскоре решение раскритиковали студенты и сотрудники училища. А режиссер после такой реакции покинул должность.

Не все называемые кандидаты подойдут для управления ГИТИСом, считает редактор отдела культуры и искусства в «Московском комсомольце» Марина Райкина:

«Все слухи есть слухи. И ничего не подтверждается, есть только косвенные доказательства. Дмитрий Певцов имеет опыт педагогической работы в Институте современного искусства, плюс он замечательный артист, сам знает, что такое актерская профессия. С еще большими амбициями может претендовать Эдуард Бояков. До этого у него был богатый послужной список: "Золотая маска", МХАТ, разные проекты, режиссерский опыт, МХАТ Горького, частные театры и вот, наконец, муниципальная сцена.

Есть один нюанс: везде, где бы Бояков ни занимал именно руководящие посты — а он на меньшее не согласен, — возникали конфликтные ситуации.

В результате он уходил или его уходили. Если он не включит какой-то очень сильный ресурс, то ему это место не светит. Вряд ли кто-то захочет работать с человеком, который хоть и активный, но достаточно авторитарный.

ГИТИС, который имеет очень богатую историю и замечательных ректоров, куда я включаю и Григория Заславского, к таким методам руководства не привык. И не исключаю, что ближе к выборам, а именно к середине сентября, появится еще более реальная кандидатура, которая сейчас держится в тени, а потом будет выложена как основная козырная карта».

Выборы ректора ГИТИСа пройдут не раньше ноября 2026-го, об этом заявили в пресс-службе института. Также они отметили, что не в курсе о кандидатах, которые называют источники ТАСС.

Егор Парфенов