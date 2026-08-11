Криптоактивы берут на контроль

Крупные банки усилили контроль за криптоактивами бизнеса. Клиентов-юрлиц просят объяснить экономический смысл операций по покупке стейблкойнов, в том числе USDT, а также предоставить информацию о контрагентах. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК. Тенденцию подтверждают и собеседники “Ъ FM”. По их данным, прежде всего под проверки попадают импортеры и экспортеры, которые используют криптовалюты в расчетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

О таких случаях известно и эксперту по рынку цифровых активов Виктору Першикову. По его словам, в ближайшем будущем контроль со стороны банков только усилится:

«Совпало одномоментно несколько аспектов. Во-первых, закон о цифровых валютах и правах, который в том числе регламентирует деятельность подобной категории участников. В нем говорится, что должен быть определенный реестр ЦБ, с которым сверяется в своих запросах комплаенс банков. Второй немаловажный момент — это в целом их стремление к так называемому процессу дерискинга, то есть заранее они стремятся знать как можно больше о своих клиентах.

Данные запросы были получены от нескольких банков участниками внешнеэкономической деятельности, которые являются членами экспериментально-правового режима, то есть используют криптовалюту. Также это коснулось некоторых игроков, которые не должны такой процедуре подвергаться.

Конечно, это в первую очередь говорит о том, что у комплаенс-отделов банков не до конца сформировано полное понимание того, как эту историю сопровождать.

На самом деле эта ситуация затронет всех участников ВЭД, которые обслуживаются в российских банках, поскольку они должны будут раскрывать гораздо больший объем информации, в том числе связанный и непосредственно с криптовалютой. Речь о том, кто им ее продает или поставляет, кто является поставщиком ликвидности, каковы источники средств, на которые криптовалюта покупается».

С проверками криптоактивов столкнулись и клиенты цифровой платформы Digital VED. Впрочем, ее сооснователь Анна Фомичева считает, что при грамотной работе с документами трудностей удастся избежать:

«Единственное, с чем мы столкнулись: банки сложнее и дольше пропускают платежи. Об этом говорят мои клиенты, и мы сами это наблюдаем.

Так что сложностей не вижу, просто готовьте полный пакет документов для того, чтобы проводить оплату во внешнеэкономической деятельности, используя криптовалюты. Что касается их использования в цепочке оплат, никто не отменял возможность взаиморасчетов. Поэтому в целом все работает, проводим платежи. Главное, чтобы были реальные контракты между вами и вашим контрагентом в Китае».

Закон о цифровой валюте вступает в силу 1 сентября. Но уже сейчас можно сказать, что в зону риска потенциально попадут все, кто используют криптовалюты зарубежных эмитентов, считает управляющий партнер консалтингового агентства Parallax Михаил Успенский:

«Требования офицеров банковского комплаенса подтвердить экономическую обоснованность операций, указать источники, раскрыть детали сделки и бизнес-модели являются повсеместными, более того, совершенно законными. Ведь в Российской Федерации контроль за чистотой происхождения денежных средств прежде всего возложен на банки.

На практике такие случаи возникают с завидной регулярностью, однако в этом конкретном случае требования проверить наличие продавца или покупателя криптовалюты в реестре являются явно одиозными, потому что такого списка попросту еще не существует. При этом, как правило, несколько платежей проходят банковский контроль без повышенного внимания. Если суммы увеличиваются, запросы документов возрастают, вплоть до блокировки проведения операции или рекомендации сменить банк для обслуживания.

С 1 сентября, то есть с даты вступления федерального закона такого рода блокировки будут все больше и больше нарастать. В конечном итоге провести платеж будет крайне затруднительно, если источник происхождения цифровой валюты не из российского контура».

В Совкомбанке РБК сообщили, что среди их клиентов действительно есть те, у кого запрашивали дополнительную информацию об операциях с криптовалютами. Конкретных деталей при этом там приводить не стали. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от Совкомбанка. Ранее председатель ПСБ Петр Фрадков заявил, что у россиян могут заморозить активы в виде стейблкойна USDT. На этом фоне он призвал пользоваться криптовалютами отечественных эмитентов

Тем временем Центробанк включил Bitcoin, Ethereum и USDT в перечень криптовалют, которые доступны к публичному обращению на российских биржах.

Никита Путятин