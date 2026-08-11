Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / AFP Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / AFP

Anthropic начала внедрять водяные знаки в материалы, созданные нейросетью Claude. Это один из этапов подготовки компании к требованиям европейского закона об искусственном интеллекте EU AI Act. Его нормы стали обязательными со 2 августа 2026 года. Главная идея в том, чтобы отличать материалы, созданные нейросетью, от человеческих, но без заметных пометок вроде надписи «сделано ИИ».

Как работает нововведение? Claude встраивает в текст сигнал, который не виден человеку, не меняет смысл, качество или стиль ответа, но для машин он читаем. При обычном копировании и вставке такая метка может сохраняться. А вот серьезное редактирование, пересказ или перефразирование уже способны ее разрушить.

В работе с изображениями подход иной. В файлы типов png, jpeg и svg добавляют данные о происхождении файла по стандарту C2PA. Это можно назвать цифровым паспортом контента. Он содержит информацию о том, что изображение обработано или создано с участием Claude. Но и тут есть ограничения: метаданные легко пропадают после конвертации файла, повторного сохранения или, например, создания скриншота.

Кроме того, даже водяной знак в тексте или картинке не может являться абсолютным доказательством. Его наличие говорит лишь о том, что материал мог быть обработан Claude. Допустим, человек написал текст сам, а нейросеть только перевела его, сократила или исправила ошибки. И наоборот: отсутствие метки еще не означает, что ИИ не использовался для создания контента. Он мог быть глубоко отредактирован, создан другой моделью или оказаться слишком коротким для надежного распознавания.

Маркировка распространяется на сервисы Claude по всему миру для продуктов: API, Claude Code, Claude Cowork и облачные платформы Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Foundry. Новые модели, выпущенные после 2 августа, должны поддерживать такую маркировку сразу. Старые же Anthropic планирует адаптировать до декабря.

Александр Леви