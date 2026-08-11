Пентагон заявил о расширении военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе

США будут расширять военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и наращивать поставки вооружений, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби во время визита на Филиппины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби

Фото: Tom Nicholson / Reuters Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби

Фото: Tom Nicholson / Reuters

По словам господина Колби, Вашингтон намерен совместно с региональными партнерами создать инфраструктуру для поддержания боеспособности и предварительно разместить дополнительные силы и средства в западной части Тихого океана. Приоритетом он назвал устойчивую систему противодействия, которая должна охватить первую островную цепь от Малайзии до Японии.

США не собираются «покидать Азию», добавил замминистра. При этом американские союзники и партнеры, убежден он, должны больше вкладываться в собственную оборону и брать ответственность за суверенитет.

Вашингтон уже вкладывает средства в общую инфраструктуру, рассказал господин Колби. На Филиппинах с местной береговой охраной работают четыре патрульных катера. Пентагон также развивает практическое сотрудничество с Таиландом, Вьетнамом, Малайзией и Сингапуром; после Филиппин Колби планирует посетить Индонезию, Таиланд и Камбоджу.