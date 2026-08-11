Путин фразой «С Богом!» открыл завод по переработке молока в Новосибирске

Президент России Владимир Путин дал старт производству на заводе по переработке молока ООО «Сибирская академия молочных продуктов». Предприятие входит в группу компаний «Эконива».

На церемонии президент присутствовал по видеосвязи. «Вперед, с Богом!»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Как ожидается, завод станет одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий за Уралом. Его продукция будет представлена во всех регионах России. Проект стоит 34,5 млрд руб.