Дрон ВСУ врезался в ворота православного храма в Запорожье

Украинский беспилотник 10 августа ударил по храму Рождества Пресвятой Богородицы в Каменке-Днепровской в Запорожской области. БПЛА не детонировал, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Пострадавших нет.

О попадании дрона администрации рассказал настоятель храма протоиерей Олег Чиквашвили. По его словам, беспилотник врезался в церковные ворота и застрял в них лопастями. В это время на территории храма находилась семья священника с детьми. Саперы ВС РФ сняли беспилотник с ворот и обезвредили боевую часть.

Никита Черненко