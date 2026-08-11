Подсудимый строитель пригодился на СВО

Как стало известно “Ъ”, в Москве суд приостановил процесс по уголовному делу бывшего замначальника ФГУП Минобороны «Главное военное строительное управление №4» (ГВСУ) Ивана Сметанюка. Изначально он обвинялся в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа — возведении объектов для военного ведомства в Хабаровском крае. Контракты выполнены не были, а государство потеряло 650 млн руб. Однако позже чиновника обвинили в получении взяток. Фигурант полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а недавно подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, что и стало причиной прекращения разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Материалы уголовного дела о получении экс-руководителем ГВСУ №4 Сметанюком взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) поступили в Пресненский райсуд столицы, однако судья приостановила процесс, так как фигурант заключил контракт с Минобороны на участие в СВО.

Уголовное дело было возбуждено военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу 18 марта прошлого года. В нем говорилось о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенном организованной группой и повлекшем тяжкие последствия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Поводом стали материалы доследственной проверки, проведенной оперативниками ФСБ. Их заинтересовали контракты, которые были заключены между ГВСУ №4 и столичным ООО «Креатив». Эта фирма занималась различными видами строительных работ, а по договору с военным предприятием возводила объекты для нужд армии в Хабаровском крае.

Общая стоимость заключенных контрактов превышала 650 млн руб.

Как отмечали в Главном военном следственном управлении СКР, которое забрало дело в свое производство, обязанности по контролю и организации строительных работ возлагались именно на Ивана Сметанюка. «В 2019–2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте, в результате чего многомиллионные контракты были выполнены с существенными нарушениями»,— поясняли представители следствия, подчеркивая, что Минобороны был причинен ущерб на всю сумму неисполненных договоров.

В конце апреля прошлого года у следователей появились первые фигуранты, среди которых оказались господин Сметанюк и учредитель «Креатива» Максим Громов. Последнему предъявили обвинение в рамках ранее возбужденного дела, а экс-замглавы ФГУП инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). С санкции суда оба фигуранта были отправлены в СИЗО. Обосновывая необходимость строгой изоляции Ивана Сметанюка, следователи подчеркивали, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления «против государственной власти и интересов государственной службы». «Являясь высокопоставленным должностным лицом в военно-строительной отрасли, обладая обширным кругом знакомств, в том числе в органах государственной власти, Министерства обороны РФ, может оказать воздействие на участников уголовного судопроизводства»,— утверждали следователи СКР.

Адвокаты настаивали на беспочвенности таких утверждений, указывая, что они основаны только на справке оперативников ФСБ, но суд был непреклонен.

При этом по ходатайству следствия «в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий» был наложен арест на имущество господина Сметанюка на 143 млн руб.

Обвиняемые провели под стражей более полугода, после чего выяснилось, что Иван Сметанюк подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в прокуратуру и «дал подробные изобличающие себя и иных известных ему участников преступлений показания». При этом деяния военного строителя переквалифицировали на взяточничество. Однако меру пресечения ему все же изменили на домашний арест.

О позиции второго фигуранта, учредителя ООО «Креатив» Громова, неизвестно. Однако, судя по судебной базе данных, его также освободили из СИЗО. А в том же Пресненском суде с мая идет судебный процесс над обвиняемым с аналогичными данными, которому вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Не исключено, что и гражданскому строителю также переквалифицировали деяния на другую статью УК.

Получить комментарий адвокатов фигурантов уголовного дела “Ъ” не удалось.

Сергей Сергеев