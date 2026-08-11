Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел перестановки среди военачальников

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил шесть новых военачальников в ВС Ирана, Корпусе стражей исламской революции и военизированном формировании «Басидж».

В частности, новым начальником генштаба ВС Ирана стал генерал Али Абдоллахи. Новым главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции стал генерал-майор Ахмад Вахиди.

Как отмечает Fox News со ссылкой на военных экспертов, перестановки свидетельствуют о том, что Тегеран готовится к «длительной конфронтации», а не к урегулированию конфликта с Вашингтоном.

«Заявления о новых назначениях были сделаны в том числе и на английском языке,— обратил внимание Fox News эксперт по Ближнему Востоку Омар Мохаммед.— Тегеран формирует новую командную структуру на местах, прежде чем что-либо подписывать (договоренности о движении судов в Ормузском проливе.— “Ъ”)».

Эксперт также указал на формулировки, в которых гибель предыдущих военачальников возложена на того, кого Иран называл «сионистско-американским врагом». «Эта фраза в официальных государственных документах обозначает Соединенные Штаты как соучастника войны»,— сказал господин Мохаммед.

Евгений Хвостик