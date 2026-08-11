Правительство РФ утвердило перечень значимых проектов для цифровой экономики
Правительство России утвердило перечень из 24 особо значимых проектов на общую сумму 14,4 млрд руб. для развития цифровой экономики. Финансирование инициатив будет осуществляться за счет собственных средств компаний, сообщила пресс-служба Минцифры.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Проекты соответствуют приоритетным направлениям импортозамещения и прошли экспертизу Российского фонда развития информационных технологий, а также согласование профильных отраслевых комитетов. Из 55 поданных заявок были отобраны 24, которые обеспечат цифровизацию ключевых отраслей экономики и снизят зависимость от иностранных технологий.
Наибольшее количество проектов — 12 — реализуют в транспортной отрасли на сумму 11,66 млрд руб. В промышленности и торговле одобрено восемь проектов на 2,38 млрд руб., в сфере связи и медиа — три проекта на 281,2 млн руб., в агропромышленном комплексе — один проект на 54,1 млн руб.
В промышленности планируется внедрение систем управления технологическими процессами, инженерной документацией и закупками, а также создание платформы сквозной промышленной аналитики. В транспортном секторе разработают решения для авиации, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры и логистики, включая ERP-системы, цифровые платформы управления и технологии искусственного интеллекта.
В сфере связи и медиа создадут отечественные решения для управления сетевым оборудованием, учета инфраструктуры и сервис авторизации. В агропромышленном комплексе реализуют проект «Цифровая птицефабрика» для автоматизации производственных процессов с использованием MES-систем.