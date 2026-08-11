Путин призвал не допустить разделения на элиту и «нажимающих кнопки»

Президент России Владимир Путин во время поездки в Новосибирск встретился с молодыми учеными, обсудив с ними возможные последствия развития искусственного интеллекта и автоматизации. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

«Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки, и серое вещество скукоживается постепенно?» — сказал президент.

Участники встречи согласились, что подобные риски существуют, и связали их прежде всего с системой образования. По их мнению, ключевой задачей остается развитие навыков самостоятельного мышления, тогда как автоматизация должна затрагивать главным образом рутинные процессы, не требующие участия человека.

В завершение беседы Владимир Путин поинтересовался, возможно ли выстроить такую образовательную модель. Молодые ученые выразили уверенность, что будут работать над созданием подобных подходов, сочетая развитие технологий с сохранением роли человека в интеллектуальной деятельности.