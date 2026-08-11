Путин призвал не допустить разделения на элиту и «нажимающих кнопки»
Президент России Владимир Путин во время поездки в Новосибирск встретился с молодыми учеными, обсудив с ними возможные последствия развития искусственного интеллекта и автоматизации. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.
«Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки, и серое вещество скукоживается постепенно?» — сказал президент.
Участники встречи согласились, что подобные риски существуют, и связали их прежде всего с системой образования. По их мнению, ключевой задачей остается развитие навыков самостоятельного мышления, тогда как автоматизация должна затрагивать главным образом рутинные процессы, не требующие участия человека.
В завершение беседы Владимир Путин поинтересовался, возможно ли выстроить такую образовательную модель. Молодые ученые выразили уверенность, что будут работать над созданием подобных подходов, сочетая развитие технологий с сохранением роли человека в интеллектуальной деятельности.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что развитие искусственного интеллекта постепенно заменит работников начальных ступеней, в том числе в креативной и интеллектуальной сферах. Он подчеркивал, что при этом значительно вырастет спрос на специалистов высшего уровня, которые способны ставить задачи и работать с данными.
В декабре 2025 года Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что новые технологии требуют переосмысления системы образования и разработки новых программ. Он отметил, что нельзя допустить разделения на интеллектуальные элиты и «людей-автоматов», призвав сохранить фундаментальные основы образования, включая развитие творческого и аналитического мышления.
В ноябре 2025 года Владимир Путин также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта, чтобы избежать зависимости России от иностранных систем и обеспечить технологический суверенитет. Он подчеркнул важность создания национальных языковых моделей, которые будут разрабатываться и контролироваться российскими специалистами.