Минпромторг предложил новый порядок оформления онлайн-паспортов на ввозимые авто

Минпромторг России предложил ввести обязательную идентификацию ввозимых в страну автомобилей и шасси при оформлении электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Новый порядок будет действовать с 1 января 2027 года, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Идентификация будет включать осмотр транспортного средства и его компонентов с заводской маркировкой. Специалисты будут проверять:

VIN-номера и таблички изготовителя;

устройства освещения и световой сигнализации;

стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности, звуковые сигналы и шины;

в отдельных случаях — блок управления двигателем, компоненты системы впуска и выпуска двигателя внутреннего сгорания, тормозную систему и тягово-сцепные устройства.

Специалисты должны будут установить, соответствует ли автомобиль тем параметрам, которые заявлены в сертификационных документах. По мнению Минпромторга, мера предотвратит ввоз автомобилей, которые могут быть опасны для участников дорожного движения. Публичное обсуждение проекта продлится до 8 сентября.