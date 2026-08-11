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Минпромторг предложил новый порядок оформления онлайн-паспортов на ввозимые авто

Минпромторг России предложил ввести обязательную идентификацию ввозимых в страну автомобилей и шасси при оформлении электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Новый порядок будет действовать с 1 января 2027 года, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Идентификация будет включать осмотр транспортного средства и его компонентов с заводской маркировкой. Специалисты будут проверять:

  • VIN-номера и таблички изготовителя;
  • устройства освещения и световой сигнализации;
  • стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности, звуковые сигналы и шины;
  • в отдельных случаях — блок управления двигателем, компоненты системы впуска и выпуска двигателя внутреннего сгорания, тормозную систему и тягово-сцепные устройства.

Специалисты должны будут установить, соответствует ли автомобиль тем параметрам, которые заявлены в сертификационных документах. По мнению Минпромторга, мера предотвратит ввоз автомобилей, которые могут быть опасны для участников дорожного движения. Публичное обсуждение проекта продлится до 8 сентября.

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