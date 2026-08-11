Южнокорейская Hanwha планирует купить производителя кораблей ВМС США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива по передаче производства военных кораблей на аутсорсинг Южной Корее и Японии, которую рассматривает Пентагон, объясняется хроническими задержками, нехваткой рабочей силы и перерасходом средств в американской судостроительной отрасли. Это также рассматривается как способ сократить отставание от Китая, который превосходит США в производстве эсминцев в четыре-шесть раз.

Согласно американскому законодательству, суда для ВМФ должны строиться на территории США, поэтому иностранное участие в этом процессе потребует одобрения президента и, вероятно, столкнется с противодействием со стороны американских судостроителей. Однако одним из предложений по смягчению этих опасений является предоставление восточноазиатским оборонным подрядчикам возможности приобретать и модернизировать американские верфи, а также внедрять передовые методы автоматизации и управления. В рамках программы возрождения судостроения США бывший президент Дональд Трамп в 2025 году одобрил строительство атомной подлодки для Южной Кореи на американских верфях в Филадельфии, в обмен на что Южная Корея согласилась выплатить $350 млрд за снижение американских пошлин и инвестировать более $600 млрд в экономику США.

Южнокорейская Hanwha, ранее уже приобрела верфь Philly в Филадельфии. В июле 2025 года Вашингтон и Сеул подписали торговое соглашение, по которому пошлины на поставки товаров в США были снижены в обмен на обещание инвестировать $350 млрд в американское судостроение.