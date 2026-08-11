Бейонсе грозит повторный суд из-за прав на сэмпл в треке Alien Superstar
На певицу Бейонсе и ее музыкальные лейблы повторно подали в суд, обвинив в нарушении авторских прав в композиции Alien Superstar. Об этом сообщает издание TMZ, ознакомившееся с судебными документами.
Фото: Evan Agostini / Invision / AP
Иск предъявлен продюсером Сюдзи Хиросэ и его компанией Hirose Enterprise. Истцы утверждают, что в Alien Superstar используется фрагмент песни Moonraker в исполнении Джона Холидея 1998 года. Уже после релиза Superstar в 2022 году певица договорилась об использовании фрагмента с господином Холидеем. Однако, согласно иску, он не имел права распоряжаться треком, поскольку много лет назад передал все права на него истцам. Команде Бейонсе были отправлены уведомления о нарушении, однако запись продолжает приносить певице доход.
В июле 2025 года Hirose Enterprises уже пыталась подать аналогичный иск на лейбл Бейонсе, Parkwood Entertainment, однако он был отклонен судом без рассмотрения по формальным причинам.
Теперь Hirose Enterprise снова требует через суд запретить певице зарабатывать на этом треке, а также взыскать с нее компенсацию, размер которой пока не раскрывается.
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Путь к успеху певицы Бейонсе
К декабрю 2025 года Бейонсе официально вошла в список миллиардеров Forbes, её состояние превысило $1 млрд. Ключевыми факторами такого достижения стали успешные концертные туры, такие как Renaissance в 2023 году, собравший около $600 млн, и выпуск кантри-альбома Cowboy Carter в 2024 году, тур в поддержку которого принес более $400 млн от продажи билетов.
Бейонсе контролирует свою карьеру и бизнес-проекты через компанию Parkwood Entertainment, основанную в 2010 году. Эта структура продюсирует её музыку, концерты и документальные фильмы, что позволяет певице сохранять большую часть своих доходов. Помимо музыкальной деятельности, ей принадлежат бренд средств по уходу за волосами Ccred, марка виски SirDavis и линия одежды Ivy Park.
В целом, объем претензий правообладателей к использованию произведений обновил рекорд в 2025 году. Музыкальные лейблы и Союз дикторов предлагали в октябре 2025 года ввести компенсации за любое использование голоса, изображения или других признаков личности без разрешения владельца, что аналогично защите интеллектуальной собственности.