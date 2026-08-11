Бейонсе грозит повторный суд из-за прав на сэмпл в треке Alien Superstar

На певицу Бейонсе и ее музыкальные лейблы повторно подали в суд, обвинив в нарушении авторских прав в композиции Alien Superstar. Об этом сообщает издание TMZ, ознакомившееся с судебными документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Иск предъявлен продюсером Сюдзи Хиросэ и его компанией Hirose Enterprise. Истцы утверждают, что в Alien Superstar используется фрагмент песни Moonraker в исполнении Джона Холидея 1998 года. Уже после релиза Superstar в 2022 году певица договорилась об использовании фрагмента с господином Холидеем. Однако, согласно иску, он не имел права распоряжаться треком, поскольку много лет назад передал все права на него истцам. Команде Бейонсе были отправлены уведомления о нарушении, однако запись продолжает приносить певице доход.

В июле 2025 года Hirose Enterprises уже пыталась подать аналогичный иск на лейбл Бейонсе, Parkwood Entertainment, однако он был отклонен судом без рассмотрения по формальным причинам.

Теперь Hirose Enterprise снова требует через суд запретить певице зарабатывать на этом треке, а также взыскать с нее компенсацию, размер которой пока не раскрывается.

Екатерина Наумова