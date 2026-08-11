Воронеж оказался самым доступным крупным городом для аренды жилья в России

К началу осени 2026 года аренда однокомнатных квартир и студий в Воронеже оказалась самой доступной среди 20 крупнейших городов России. Медианная ставка в областном центре составила 21 тыс. руб. в месяц — это минимальное значение по результатам исследования сервиса Сбербанка «Домклик». Средний показатель по стране достиг 29,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С апреля по август 2026 года арендные ставки в Воронеже увеличились на 5%. По темпам прироста город занял девятое место. Годом ранее сезонный рост в Воронеже был значительно выше — 15% за аналогичный период.

Специалисты сервиса «Домклик» изучили данные собственной витрины, касающиеся долгосрочной аренды жилья в крупных городах России. В частности, в перечень исследования вошли рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Челябинска, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Омска, Воронежа, Перми, Волгограда, Краснодара, Тюмени, Калининграда, Владивостока и Иркутска. Для анализа использовались данные за август и апрель 2026 года. В выборку вошли квартиры и студии эконом- и комфорт-сегмента площадью от 20 до 40 кв. м.

Умеренность динамики аналитики связывают с расширением предложения: за лето объем доступных лотов в Воронеже увеличился на 31% — второй по величине показатель среди исследуемых городов после Ростова-на-Дону (+55,6%). В целом по России предложение сократилось на 1,3%, а сезонный рост ставок оказался вдвое слабее прошлогоднего: медианный прирост по городам составил около 5% против 8% в 2025 году.

При этом в годовом выражении аренда в Воронеже стала доступнее: ставки августа 2026 года оказались ниже, чем в августе 2025-го. Аналогичная тенденция зафиксирована и в большинстве других крупных городов: в 13 из 20 исследованных стоимость аренды снизилась по сравнению с прошлогодними показателями.

По итогам августа 2026 года Москва возглавила рейтинг городов с самой высокой стоимостью аренды — медианная ставка в столице достигла 60,2 тыс. руб. в месяц. Владивосток расположился на второй позиции с показателем 36,8 тыс. руб. Третье место по стоимости аренды занял Санкт-Петербург, который замкнул тройку лидеров со ставкой 36,6 тыс. руб. За летний период в Москве аренда выросла на 2%, тогда как в Санкт-Петербурге снизилась на 1,1%, а во Владивостоке — на 3,2%.

В июне спрос на долгосрочную аренду квартир в Воронеже вырос на 6% по сравнению с маем. Наиболее заметное увеличение интереса зафиксировано в сегменте трехкомнатных квартир и студий. При этом основная доля запросов по-прежнему сосредоточена на одно- и двухкомнатных объектах — они занимают 80% от общего объема.

Кабира Гасанова