ФАС выявила завышение топливных цен на АЗС в четырех регионах России

Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценами на топливо в регионах России. Территориальные органы ФАС выявили нарушения среди компаний в четырех регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

В Хакасии на заправках Extra, «Регион 19» и «РосНефтеПродукт» изменилась стоимость топлива. То же самое с мая произошло на заправках СТК в Черногорске. В свою очередь, в Алтайском районе два хозяйствующих субъекта продавали АИ-92 по завышенной стоимости. Если нарушения подтвердятся, то антимонопольный орган примет меры и привлечет хозяйствующие субъекты к административной ответственности, указано в сообщении.

В Красноярске несколько операторов АЗС синхронно установили и поддерживали одинаковые розничные цены на топливо. ФАС увидела в этом признаки картельного сговора. По мнению антимонопольного органа, такие действия свидетельствуют о согласованном поведении конкурентов, направленном на установление и поддержание экономически необоснованных розничных цен с целью получения наибольшей прибыли, что является нарушением закона.

Краснодарское управление ФАС возбудило дела в отношении ООО МХО «Рассвет» (АЗС под коммерческим обозначением «Уфимнефть»), ООО «Лаба» (АЗС «Лаба»), ООО «Южная нефтяная компания» (АЗС «Южная нефтяная компания») и ООО «НК Нефтесфера» (АЗС «Нефтесфера»). В установленный срок владельцы АЗС, ранее изменившие цены на топливо, предупреждения антимонопольного органа не исполнили. Им назначили штрафы за злоупотребление доминирующим положением.

В Запорожской области после проверки возбуждено три уголовных дела против крупных операторов АЗС. В Саратовской и Брянской областях компании выполнили предупреждения ФАС и изменили цены на бензин.

Подробнее о ситуации на российском топливном рынке — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».