Минздрав сообщил о конкурсе в 19 человек на место в медицинских вузах России

В этом году конкурс в медицинских вузах составил 19 человек на место. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в докладе президенту Владимиру Путину. Господин Мурашко отметил заинтересованность молодежи в этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Медицина просто крайне востребована сегодня у молодых людей... Приходящая молодежь очень хочет работать, очень хочет заниматься наукой и практикой»,— сказал господин Мурашко (цитата по пресс-службе Кремля).

В конце июля глава Минздрава говорил, что в этом году российские медицинские вузы получили более 591 тыс. заявлений на бюджетные места по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры. Количество бюджетных мест на специалитете превышает 30 тыс. В прошлом году конкурс на поступление в медвузы составлял 15 человек на место.