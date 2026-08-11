Бывший топ-менеджер ГК «Чайковский текстиль» не смог добиться отмены приговора

2-й Западный окружной военный суд оставил в силе приговор бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, признанному виновным во взяточничестве. Об этом сообщает «Ъ». На момент привлечения к уголовной ответственности господин Демчик занимал должность замгендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которая входит в ГК «Чайковский текстиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Владимир Демчик занимал пост начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год. Его задержали в августе 2024 года по обвинению во взяточничестве. В ходе следствия он содержался в СИЗО. В декабре 2025 года Московский гарнизонный военный суд посчитал доказанной версию следствия о том, что господин Демчик получил взятку в размере 1 млн руб. от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика», депутата Княгининского муниципального округа Нижегородской области Александра Свистунова. С фабрикой у министерства было заключено более 20 контрактов на сумму свыше 500 млн руб. Денежные средства депутат передал за общее покровительство.

Господину Демчику было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Его также лишили воинского звания полковника и запретили занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления на пять лет. Он не согласился с приговором и обжаловал его в апелляции.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ» «Не долго взятка шилась».