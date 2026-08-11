Сербия планирует к концу 2027 года быть готовой к членству в Шенгене

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил в интервью Радио и телевидению Сербии, что страна планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. По его словам, это следующий важный шаг, поскольку полноценное членство в Европейском союзе для стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца десятилетия из-за существующих в ЕС проблем.

Правительство Сербии уже сформировало оперативную группу под руководством МВД, чтобы выполнить все необходимые условия присоединения к Шенгену. В числе приоритетов — реализация четырех европейских свобод, включая свободное передвижение граждан, и доступ к единому европейскому рынку.

Господин Старович отметил, что между странами региона должны сохраняться инициативы вроде Берлинского процесса и «Открытых Балкан» даже после возможного вступления в ЕС отдельных государств. Вместе с тем вступление в Шенген потребует согласования визовой политики с требованиями ЕС, что подразумевает, в том числе, отмену безвизового режима с Россией.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Белград не намерен вводить визы для россиян, однако условия членства могут требовать пересмотра этого подхода.